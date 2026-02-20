Cortada la C-66 entre Sant Ferriol y Besalú en sentido Girona por un incendio de un camión

GIRONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La C-66 entre Sant Ferriol y Besalú (Girona) en sentido Girona ha quedado cortada por el incendio de un camión este viernes sobre las 8.55 horas.

A raíz del incidente se acumula 1 kilómetro de retenciones en la vía, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También están cortadas la N-260a entre Portbou y Colera (Girona) por obstáculos en la vía y la BV-4031 entre Castellar de n'Hug (Barcelona) y Toses (Girona) por nieve.