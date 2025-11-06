Cortadas la BP-1413 en Cerdanyola del Vallès y la C-17 en Mollet (Barcelona) por inundaciones

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La BP-1413 en Cerdanyola del Vallès y la C-17 en Mollet del Vallès (Barcelona) están cortadas este jueves sobre las 09.50 horas por inundaciones provocadas por el temporal de lluvias intensas que afecta a Catalunya.

Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de un comunicado, donde también señala que hay intensidad en dos tramos de la AP-7 a la altura de Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona).

Debido al corte en la C-17, que se produce entre los puntos kilométricos 11 y 12 en ambos sentidos de la marcha, se están realizando desvíos por el interior de la población y por la C-33.

En cuanto a la AP-7, entre Cerdanyola y Santa Perpétua (Barcelona) en sentido sur se registran 9 kilómetros de colas y entre Santa Perpétua y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentido norte, 8 kilómetros.

Finalmente, el SCT también advierte de retenciones en las Rondas de Barcelona.