Cortada la calzada izquierda de la A-27 entre Constantí y La Pobla de Mafumet (Tarragona) por obras

Archivo - Plano del corte de la A-27 entre Constantí y Pobla de Mafumet (Tarragona). - GOBIERNO - Archivo

TARRAGONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora en la calzada izquierda de la autovía A27 entre Constantí y La Pobla de Mafumet (Tarragona) provocarán el corte de la vía entre las 18 horas de este martes y, previsiblemente, el 17 de noviembre, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible este martes.

En concreto, se realizará la reparación estructural del firme de la calzada izquierda entre los km 6,150 y 9,330, y los trabajos tiene un presupuesto de 15,08 millones.

Durante el corte, se producirá el desvío del tráfico a la calzada derecha, que estará habilitada como calzada de doble sentido de circulación.

Por otro lado, la vía estará cortada en los dos sentidos este miércoles entre las 9 y las 18 horas por la retirada de las redes de protección colocadas en el paso superior de reposición del Camí de Camp Magre y Vilaverd ubicado en el km 28,822, entre los municipios de Valls y Montblanc (Tarragona), con una inversión de 5,4 millones.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, a través de la N-240 desde el km 29,400 de la A-27 hasta el ramal de incorporación de la entrada/salida 23 de la autovía.