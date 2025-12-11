Cortada la GI-550 entre Arbúcies y Sant Hilari Sacalm (Girona) en ambos sentidos por accidente

GIRONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La GI-550 está cortada entre Arbúcies y Sant Hilari Sacalm (Girona) en ambos sentidos por un accidente entre dos coches este jueves a las 7.12 horas.

Han chocado dos turismos, quedando uno de los vehículos volcado y con una persona atrapada en el interior, y los Bombers de la Generalitat han hecho las maniobras de excarcelación para liberarla, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers se han desplazado con 4 dotaciones hasta el lugar de los hechos y que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a la persona herida.