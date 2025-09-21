Cortada la R5 de FGC entre Monistrol y Castellbell i el Vilar (Barcelona) por la caída de árboles

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Monistrol de Montserrat y Castellbell i el Vilar (Barcelona) está cortada este domingo desde las 17.30 horas por la caída de un árbol sobre la catenaria y otro que ha tocado un vagón, a consecuencia de las lluvias.

Seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajan para evacuar al pasaje de este tren y garantizar la seguridad de la zona, informa en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Protecció Civil, por su lado, ha activado en fase de alerta el plan Ferrocat para este incidente.