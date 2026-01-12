Los cortes en la AP-7, la C-16, la C-38 y ante el Port de Tarragona se mantienen este lunes

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja este pasado sábado en Pontós, Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores catalanes han mantenido durante la madrugada de este lunes los cortes iniciados la semana pasada en la AP-7 en Pontós (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona), la C-38 a su paso por el Coll d'Ares, también en Girona (sólo restringen el paso de camiones), y en el acceso al Port de Tarragona vía la A-27.

Los cortes preceden a las decisiones tomadas en asambleas tras la reunión de este domingo por la tarde en Bàscara (Girona) entre el sector y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, pese a que él les ha prometido una reunión esta próxima semana para hacer "frente común" ante el acuerdo UE-Mercosur, aunque les ha pedido levantar estos bloqueos.

Las movilizaciones agrarias responden a la negativa del parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de una supuesta mala gestión de la fauna salvaje --que creen que pone en riesgo las explotaciones y la ganadería-- y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), según reivindica el organizador de las protestas, Revolta Pagesa.