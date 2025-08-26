Creado el grupo de trabajo que impulsará el Pacte Nacional per al Talent Digital en Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa del Govern - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes la creación de un grupo de trabajo interdepartamental para impulsar el Pacte Nacional per al Talent Digital en Catalunya, para doblar el número de profesionales digitales en Catalunya el 2030, con un 50% de mujeres entre las nuevas incorporaciones.

El objetivo es conseguir el equilibro entre oferta y demanda de talento digital en Catalunya, de manera interdepartamental y en colaboración con todos los agentes implicados en la generación, atracción y retención de talento digital, informa la Generalitat en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El grupo de trabajo estará liderado y coordinado por la Conselleria de Empresa y Trabajo, a través de la Secretaría de Políticas Digitales, contará con la participación de las consellerias de Educación y Formación Profesional, Investigación y Universidades, Presidencia, Igualdad y Feminismo, y Cultura.

Diferentes entidades del sector empresarial, como patronales y cámaras; de la administración local, como diputaciones y entidades municipales; asociaciones y colegios profesionales y fundaciones tecnológicas, también colaborarán con la iniciativa.

Este grupo elaborará el Pacte definiendo los objetivos específicos, los ejes de actuación y las líneas de acción, y diseñará los procedimientos e indicadores de evaluación de las acciones que se aprueben, entre otras cuestiones.

BRECHA ENTRE OFERTA Y DEMANDA

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2025, el sector digital en Catalunya emplea a 170.100 personas, una cifra que representa el 4,3% del empleo en Catalunya.

Sin embargo, existe una brecha muy importante entre oferta y demanda de talento digital que repercute no solo en el desarrollo y crecimiento del sector TIC sino en el de todos los ámbitos de actividad productiva y económica en Catalunya, donde en 2024 quedaron sin cubrir más de 9.000 puestos de trabajo digital.