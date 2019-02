Crous y Torres aspirarán a presidir la Cámara de Barcelona bajo el lema "Si tú no votas, nada cambiará"

Publicado 20/02/2019 13:58:13 CET

Entre la cuarentena de empresarios que integrarán su lista habrá representantes de Bon Preu, La Farga, Pimecomerç, Ficosa y Fluidra

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Enric Crous y José María Torres concurrirá a las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona, previstas para el 8 de mayo, con el lema 'Si tu no votes, res no canviarà' (Si tú no votas, nada cambiará).

En rueda de prensa este miércoles en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Crous y Torres han presentado los 40 candidatos que integrarán su candidatura a la cámara barcelonesa.

Entre estos empresarios están Joan Font (Bon Preu), Joan Planes (Cepex y Fluidra), Oriol Guixà (La Farga), Miquel Martí (Automòbils Delmar), Mercè Pujol (Ficosa), Àlex Goñi (Pimecomerç), Pere Chías (Gremi Restauració de Barcelona), Gabriel Jené (Barcelona Oberta), Josep Santacreu (DKV Seguros), Manuel del Castillo (Sant Joan de Déu), Fermí Villar (Italo Comercial) y Genís Roca (Fundació Enciclopèdia Catalana).

LEGITIMIDAD

Crous, en su intervención inicial, ha insistido en la necesidad de que la gente vaya a votar para que las elecciones tengan "la legitimidad que deben tener", y ha pedido que no pasen desapercibidas por el hecho de encontrarse en medio de las elecciones generales y municipales, previstas para el 28 de abril y el 26 de mayo, respectivamente.

También ha hecho un llamamiento a la Cámara de Comercio de Barcelona a enviar una tarjeta censal a todas las personas del ente para que sepan que pueden votar, y ha aseverado que afrontan el reto de presentarse "con generosidad e ilusión".

Por su parte, Torres ha animado a trabajar en la transformación digital para que las empresas sean competitivas y para convertir Catalunya en una potencia económica.

"NO SERÁ FÁCIL"

"Estamos muy contentos con este pacto, no será fácil, pero lucharemos hasta el final. Queremos que la cámara sea la casa de verdad para las empresas", ha sostenido.

Al terminar el acto, Crous ha recordado su voluntad de transformar la cámara y también ha reconocido que no será fácil ganar, por lo que ha afirmado que van a trabajar mucho para conseguirlo.

"Tenemos una vocación de servicio para las empresas, la ciudad y el país", ha dicho, además de reivindicar que el hecho de que algunas empresas no sean de Barcelona es una riqueza y no una pega.

DESACUERDO CON 50 A 50

Los 40 vocales representarán 40 categorías que están repartidas en 12 grupos que van desde la industria, la construcción, el comercio, y la hostelería hasta los transportes, la mediación financiera, las actividades inmobiliarias y otros servicios destinados a la venta.

Sobre el posible acuerdo con el colectivo de mujeres empresarias 50 a 50, que aspira a la paridad en el pleno de la Cámara de Barcelona, el director de campaña, Jaume López, ha explicado que finalmente no ha habido acuerdo porque no han alcanzado una confianza del 100%.

Torres y Crous presentaron el pasado viernes el acuerdo de concurrir a las elecciones de la cámara barcelonesa, en el que se establecía que Crous sea el presidente y Torres el vicepresidente primero si su lista resulta la ganadora.