Cs acusa a Sánchez de aprobar los indultos por "utilidad política" para sus acuerdos parlamentarios

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de anteponer sus intereses y los de su partido al conceder los indultos a los dirigentes independentistas presos: "No hay ninguna utilidad pública que los justifique, en todo caso una utilidad política que beneficia a Sánchez en su política de acuerdos parlamentarios".

En la manifestación de la plaza Artós del distrito barcelonés de Sarrià junto a la diputada en el Parlament Anna Grau, ha asegurado que los indultos aprobados por el Gobierno central este martes son "un instrumento constitucional que Sánchez utiliza para su estricto interés partidista".

Grau ha avisado de que el debate no está cerrado, sino que hay una carrera democrática de fondo con los recursos, y Martín Blanco ha lamentado que algunos hayan gritado en la manifestación consignas contra el rey Felipe VI: "Es no comprender cómo funciona un Estado parlamentario. España es una monarquía parlamentaria, y no absoluta, y hay que dejar al Jefe de Estado fuera de las luchas partidistas".