Cs cree que Junqueras ha salido porque es "objeto de negociación de la mesa de chantaje"

Insiste en que no hay ilegalidades en el caso de Betancor y que todos los partidos lo hacen

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha sostenido este martes que el exvicepresidente del Govern encarcelado, Oriol Junqueras, ha podido salir con un permiso penitenciario porque el asunto es "objeto de negociación de la mesa de chantaje" del Govern con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que está pagando este precio por su investidura, según él.

"Se produce un agravio comparativo con el resto de la población penitenciaria, y es un escándalo y una vergüenza que haya personas con amigos políticos que salen de la cárcel" habiendo cumplido poca parte de la condena, ha aseverado en rueda de prensa después de que Junqueras haya salido para trabajar en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Carrizosa ha criticado que el pleno del Parlament que empezará este miércoles incluirá otra sesión de control al presidente del Govern, Quim Torra, cuando Cs considera que ya no lo es porque no es diputado, algo que ve como una anomalía, aunque no renunciarán a preguntar en la sesión de control.

Sobre el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya citado a declarar al conseller de Interior, Miquel Buch, por presuntamente poner un escolta al expresidente Carles Puigdemont en Bélgica, ha dicho que es intolerable que todos los catalanes paguen "con su dinero las fiestas nacionalistas ilegales".

Carrizosa ha lanzado una advertencia en este sentido al Govern y a los consellers: "Les vamos a exigir responsabilidad de cada ilegalidad que cometan. Tienen que gobernar adecuándose a la ley, como todos los ciudadanos. No permitiremos que sigan usando el dinero de todos".

SÍNDIC DE GREUGES

Ha explicado que la Mesa del Parlament ha debatido sobre un escrito del síndic de Greuges, Rafael Ribó, pidiendo medidas contra declaraciones de una diputada de Cs que "lo único que dijo fue que Ribó está imputado", ha dicho Carrizosa, que cree que lo que quiere el síndic es arrinconar a los diputados de Cs.

Ha instado al grupo del PSC-Units a apoyar el mecanismo que impulsó Cs para que el pleno del Parlament vote el cese de Ribó: "No sabemos si es que no se aclaran o es que no quieren molestar al establishment nacionalista", ha dicho Carrizosa, que ha exigido a Ribó que pida perdón y dimita, y ha avanzado que Cs votará en contra del presupuesto del síndic.

Preguntado por si han estudiado si el catedrático Andrés Betancor estuvo a sueldo de Cs siendo vocal de la Junta Electoral Central (JEC), ha insistido en que no han hecho nada ilegal ni "nada que no hayan hecho otros partidos", ya que todos tienen a personas designadas en juntas electorales, incluidos los del Govern, ha asegurado.

"No es lo mismo designar a miembros del Consejo General del Poder Judicial que en la JEC, que es un órgano administrativo que lo que hace es tener representación de partidos políticos en la contienda electoral", ha sostenido Carrizosa, que ha reiterado que no se ha producido ninguna ilegalidad.