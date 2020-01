Cs dice que Torra ya no es presidente y anuncia acciones legales si se "atrinchera" en el cargo

Publicado 27/01/2020 14:28:34 CET

Roldán le pide a Torra "que se vaya a su casa" y a Sánchez que no se reúna con él

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha defendido este lunes que Quim Torra ya no es presidente de la Generalitat después de que la Mesa del Parlament haya asumido que no es diputado, y ha anunciado que el partido naranja emprenderá acciones legales si se "atrinchera" en su cargo.

En declaraciones a los medios, ha sostenido que, al haber perdido el acta de diputado, Torra ya no es presidente porque ya no reúne los requisitos para serlo: "Si no es diputado no puede ser presidente de la Generalitat. Lo dice muy claro el Estatut".

"Ya no hay excusas donde agarrarse. Le decimos a (Roger) Torrent y a Torra que no insistan más, que no permitan que el señor Torra se siga atrincherando en un cargo que ya no le corresponde. Que no utilicen este Parlament como si fuera su cortijo", ha afirmado.

Roldán ha pedido a Torra "que se vaya a su casa y que sea por dignidad", y también ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cancele la reunión que tenía prevista con el jefe del Ejecutivo catalán.

La dirigente del partido naranja ha insistido en que Cs iniciará medidas legales ante los tribunales si la Cámara catalana desoye la retirada del escaño de Torra: "Si en este Parlament se sigue haciendo la vista gorda y se mira hacia otro lado como si no pasara nada, desde Cs lo llevaremos ante la justicia o el organismo que sea necesario".

CONCENTRACIÓN DE LA ANC

Además, ha alertado de que la ANC ha convocado una concentración frente al Parlament para protestar contra la inhabilitación de Torra y la ha equiparado con la movilización del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía, por la que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez están encarcelados.

Considera que en esa concentración la entidad independentista busca "impedir que se lleve a cabo la retirada del escaño de Torra y de paso coaccionar a los diputados y los servidores públicos".

"Si esto es lo que pretende hacer hoy la ANC con este Parlament no lo vamos a tolerar. Como demócratas, vamos a defender la institución de este Parlament y no vamos a tolerar que vengan a asediar esta institución", ha concluido.