Cs exige la retirada de lazos amarillos de la Diputación de Lleida

Publicado 14/02/2019 14:37:35 CET

LLEIDA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada en la Diputación de Lleida de Cs Àngeles Ribes ha exigido este jueves la retirada de dos lazos amarillos de un balcón de la institución colocados el martes coincidiendo con el juicio en el Tribunal Supremo al proceso soberanista.

"Exigimos la retirada de los lazos amarillos colgados en el balcón de la Diputación de Lleida", ha afirmado Ribes este jueves, según un comunicado del partido que precisa que fueron la vicepresidenta de la Diputación, Rosa Pujol, y el portavoz de ERC, Jaume Gilabert, quienes colocaron los lazos amarillos en el balcón de Presidencia del Palacio de la Diputación de Lleida.

Ribes, también portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Lleida, ha anunciado que su partido ha solicitado un informe jurídico a la Secretaría de la Diputación de Lleida "para que validen si este tipo de hechos vulneran el principio de neutralidad que toda administración pública debe respetar".

Ribes asegura que existe jurisprudencia tanto en Catalunya como en el País Vasco sobre la colocación de símbolos partidistas en las instituciones públicas.

"Si aún con el informe en la mano, la presidenta de la Diputación de Lleida no retira estos símbolos partidistas y continúa haciendo de la Diputación su cortijo particular, no sólo será Cs quien exija la retirada de los lazos amarillos, sino que será la justicia quien les obligue", ha advertido.