Cs lamenta la "actitud unilateral" de Torrent en el anuncio de la fecha electoral

Aseguran que están hablando de forma "reforzada con el PP y el PSC" para las elecciones

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco ha lamentado la "actitud unilateral y poco respetuosa con la pluralidad parlamentaria" del presidente del Parlament, Roger Torrent, por haber anunciado la fecha de las elecciones catalanas y no haberlo consultado --dice-- con los partidos de la oposición.

En rueda de prensa telemática este lunes, Martín Blanco ha criticado que Torrent "en lugar de hacer caso a sus obligaciones en el Parlament, ha mostrado dejadez " y critica que, a su juicio, ha hecho como si los partidos de la oposición o no separatistas no existieran o no tuvieran derecho a influir en la vida parlamentaria.

"Torrent actúa de forma unilateral sin tener en cuenta la pluralidad que hay en el Parlament. Me parece una actitud muy poco respetuosa con la actividad institucional y con lo que es la vida parlamentaria de un país democrático como España", ha zanjado.

Preguntado por las conversaciones con otras formaciones de cara a las elecciones catalanas, Nacho Martín Blanco ha asegurado que están haciendo esfuerzos para conseguir este acuerdo con el resto de partidos de la oposición, porque su objetivo es que "los partidos separatistas no bloqueen una vez más las instituciones de autogobierno".

Ha reivindicado la actitud participativa --dice-- de Cs con el resto de formaciones, y ha asegurado que están hablando de forma "aún más reforzada con el PP y el PSC" para encontrar una fórmula que haga posible este desbloqueo.

PLENO MONOGRÁFICO

Sobre el pleno monográfico sobre salud que se celebra esta semana en el Parlament, ha considerado que "llega tarde y que se tendría que haber celebrado en el mes de julio", cuando la formación naranja propuso su celebración.

Cree que se tendría que ir un paso por delante de la propagación del virus: "Sin embargo nos hemos encontrado siempre con los típicos impedimentos que desde la mayoría separatista se ponen en contra de aquellas cosas que importan a la ciudadanía".