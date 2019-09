Cs, PSC, comuns y CUP proponen modificar la RGC ante la aplicación "restrictiva" del Govern

Publicado 19/09/2019 14:49:09 CET

Plantean que se pueda acceder a la prestación con dos meses de carencia de ingresos en lugar de seis

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Cs, PSC-Units, los comuns y la CUP han presentado este jueves una proposición conjunta para modificar la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con el objetivo de revertir la aplicación "restrictiva" que consideran que está haciendo el Govern en la concesión de esta prestación.

En una rueda de prensa conjunta, han explicado que la propuesta plantea modificar dos cuestiones: en primer lugar, reducir el plazo en el que un ciudadano debe demostrar que tiene una carencia de ingresos para poder acceder a la prestación de los seis meses actuales a dos, de manera que si se está dos meses por debajo del nivel de ingresos que establece la ley ya se tendrá derecho a la RGC.

Además, quieren que no se contabilicen como ingresos las ayudas que provienen de otras prestaciones alimentarias o de ayudas de familiares o amigos.

Según ellos, el Govern está haciendo una interpretación "restrictiva" de estos dos elementos de la ley, entre otros, y que esto está provocando que se estén denegando muchas solicitudes para acceder a la RGC.

El portavoz del grupo promotor de la RGC, Diosdado Toledano, ha cargado contra el Govern por cómo está aplicando la ley: "No es solo restrictivo, llega al umbral de la prevaricación", y ha pedido a ERC y JxCat que apoyen esta propuesta.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada de Cs Noemí de la Calle ha acusado al Govern de interpretar la ley de la RGC de forma restrictiva y ha sostenido que presentan esta iniciativa para "que el Govern no pueda interpretarla a su antojo".

Por parte del PSC, Raúl Moreno también ha recriminado al Ejecutivo catalán la manera de interpretar y aplicar la RGC: "Esta ley no estaba pensada para que fuera la excusa del Govern para no dar estas prestaciones", y ha echado en cara que todavía no se haya activado el reglamento de la ley.

Marta Ribas (comuns) ha lamentado que, tras dos años desde la puesta en marcha de la ley, los niveles de pobreza hayan aumentado en Catalunya: "No es que la ley no sea buena, sino que no se está acabando de aplicar bien"

Asimismo, el 'cupaire' Vidal Aragonés ha defendido que la RGC es una buena manera de dar respuesta a la pobreza pero que la gestión por parte del Govern está siguiendo "el manual clásico neoliberal de denegar las prestaciones".

Han explicado que presentan esta proposición por el mecanismo de lectura única, de manera que esperan que "vaya lo más pronto posible" al pleno del Parlament, y han dicho que el PP ha rechazado presentarla pero que está abierto a hablar su aprobación.