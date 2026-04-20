El CSN reclasifica como anomalía la avería de una válvula en Vandellòs II (Tarragona) en marzo

Archivo - Central nuclear de Vandellós II, en Tarragona (España). - CSN - Archivo

TARRAGONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reclasificado como nivel 1 (anomalía) el suceso notificado por la central nuclear del funcionamiento incorrecto de una válvula en Vandellós II (Tarragona) el pasado 14 de marzo, tras recabar y analizar la información técnica sobre el mismo y que inicialmente comunicó como nivel 0, informa este lunes en un comunicado.

La central comunicó al CSN que la instalación había permanecido en una condición no permitida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) debido al funcionamiento incorrecto de una válvula de la línea de alivio del generador de vapor A, que permaneció inadvertidamente inoperable por un tiempo superior al límite permitido.

El CSN ha recabado la información necesaria y ha analizado las circunstancias derivadas de la inoperabilidad de la válvula de acuerdo con los criterios para la clasificación del suceso, según el manual de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (Ines).

Ha concluido que, si bien la inoperabilidad de la válvula superó el tiempo previsto en las ETF, la función de seguridad se mantuvo adecuada pues existen medios alternativos para su cumplimiento en el caso de que hubiera sido requerida, por lo que en aplicación del manual requiere su reclasificación del nivel 0 inicial al nivel 1.

El CSN ha asegurado que el suceso no tuvo impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, ni en los miembros del público y tampoco ha supuesto ninguna liberación de actividad al medio ambiente, y en la actualidad la central funciona al 100% de potencia tras haberse sustituido los componentes defectuosos y verificado el correcto recorrido de la válvula.