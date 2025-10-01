Ctesc alerta que Catalunya cerró 2024 con un 6,6% menos de autónomos y pide cambios estructurales

El secretario de Trabajo, Francisco Ramos, el presidente del Ctesc, Ciriaco Hidalgo, y el consejero del Ctesc en representación de Pimec, Carles Mas, en la presentación del informe 'Situació del treball autònom a Catalunya 2024'. - EUROPA PRESS

Reclama más control sobre los datos del trabajo autónomo y programas de apoyo "estables"

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Ciriaco Hidalgo, ha alertado que Catalunya cerró 2024 con un 6,6% menos de trabajadores autónomos y ha pedido cambios estructurales en este ámbito y en el contexto de transformación económica y social del territorio.

Lo ha dicho este miércoles en la presentación del informe 'Situació del treball autònom a Catalunya 2024', en la que ha aseverado que hay "una falta de comprensión" hacia los autónomos y ha llamado a encontrar soluciones mediante el acompañamiento y una buena gobernanza, en sus palabras.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), cerca de 520.000 personas trabajaban por cuenta propia en 2024 en Catalunya, un 6,6% menos que en el año anterior y representando un 13,6% del total de las personas ocupadas del territorio.

Las mujeres han bajado con más intensidad que los hombres, con un -9,3% frente al -5,1% de los varones, situándolas en el 34,9% del total de autónomos, y el descenso también afecta mayormente a personas de entre 40 y 54 años, con una caída del 12,3%.

Asimismo, la pensión media de los autónomos se sitúa en 908,2 euros, un 37% menos que la de los asalariados (1.440,6 euros), y la edad media de acceso a la jubilación es más elevada en el RETA (66,2 años) que en el régimen general (65).

RECOMENDACIONES

En este contexto, el consejero del Ctesc en representación de Pimec, Carles Mas, ha mencionado algunas de las 87 recomendaciones del informe dirigidas a la Generalitat, como la necesidad de "cooperar entre las administraciones que actúan sobre el trabajo autónomo y una mayor capacidad de obtener y analizar los datos".

También ha instado a digitalizar los trámites, programas con perspectiva de género y "estabilizar" los programas de apoyo al trabajo autónomo que los interesados puedan consultar con facilidad, entre otras.

En respuesta, el secretario de Trabajo, Francisco Ramos, ha puesto en valor la futura Oficina de Atención al Trabajo Autónomo, en estos momentos en fase de diseño, y ha emplazado a las partes implicadas a tener "una reflexión" sobre cómo coordinarse y reubicar ayudas a este colectivo.

BRECHA DE GÉNERO

La pensión media de las mujeres autónomas de Catalunya es de 769 euros, mientras que la de los hombres se sitúa en 1.064,7 euros, una diferencia del 27,7%; en general, los hombres muestran carreras de cotización más largas y cotizaciones más elevadas que les permiten obtener pensiones de mayor cuantía, apunta el informe.

Esta brecha se explica esencialmente por las diferencias observadas en las pensiones de jubilación, las más importantes en cuantía y nombre, en la que el importe percibido por las mujeres es el 23,9% más bajo que el de los varones.

Por ello, el Ctesc insta a concretar los umbrales de participación por sexos y las medidas de inclusión en los diseños de los programas.

"DIFICULTAD" DE ACCESO A LA COBERTURA

A lo largo de 2024, en Catalunya se presentaron 2.557 solicitudes de la prestación por cese de actividad, el 94,4% de las cuales correspondientes al RETA, procedentes mayoritariamente del comercio y la hostelería.

Sin embargo, solo fueron aceptadas 4 de cada 10, hecho que evidencia la "dificultad de acceso a la cobertura", según el Ctesc.

AFILIACIÓN EXTRANJERA

A finales de 2024, Catalunya contaba con casi 102.000 extranjeros afiliados en el RETA, un aumento del 7,8% respecto al año anterior, un crecimiento más intenso que en años precedentes y que el aumento de los extranjeros afiliados en régimen general (+6,3%).

El crecimiento ha sido más pronunciado en personas de procedencia extracomunitaria (+8,5%) que en el colectivo de procedencia comunitaria (+6,3%).