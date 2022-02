El cuarto encuentro '#100tífiques' arranca pidiendo "protagonismo" para las investigadoras

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del programa '#100tífiques' de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (Fcri) y el Barcelona Institute of Science and Tecnology (Bist) ha arrancado este viernes pidiendo "protagonismo" para las mujeres investigadoras y tecnólogas.

En un acto en el paraninfo de la Universitat de Barcelona (UB), la directora de programas del Bist, Núria Bayó, ha propuesto trasladar a las niñas que también "pueden ser protagonistas y cambiar la sociedad usando la ciencia y la tecnología".

El programa moviliza a 472 científicas de los ámbitos público y privado, que el próximo 11 de febrero --Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia-- darán charlas en 427 escuelas de Catalunya, llegando a todas las comarcas.

Bayó ha destacado que el 35% de los estudiantes de carreras científicas son mujeres, pero el porcentaje se reduce al 21% cuando se llega a directivos de grupos de investigación, y ha exigido llegar al 50% en ambos ámbitos.

Asimismo, la jefa de innovación de la Fcri, Susaina Figuera, ha apostado por "hacer visible una red de colaboración, necesaria para que el talento femenino asuma posiciones de liderazgo".

128 de las científicas participantes en el programa provienen de 30 empresas, y 344 pertenecen a 72 entidades de investigación, en las que están representados todos los centros CERCA y todas las universidades catalanas.

Las jornadas han aumentado en participantes desde las 115 investigadoras y 103 escuelas que participaron en la primera edición, en 2019.

También se ha multiplicado por cinco el impacto social calculado del programa: en 2019 las charlas llegaron a 6.500 alumnos y en 2021 la audiencia superó los 34.000 alumnos de sexto de primaria y primero de ESO, una cifra que se prevé superar este 2022, llegando a unos 40.000.

AUTORIDADES

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat y presidenta de la Fcri, Gemma Geis, ha anunciado que la próxima convocatoria de ayudas a grupos de investigación "discriminará positivamente" los proyectos liderados por mujeres y ha reconocido que el Govern debe mejorar la posición femenina en el sistema de investigación porque suponen el 28% del total de profesionales, el 20% de las cátedras y el 21% de los directivos.

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha agradecido la vertiente educativa del programa y ha propuesto "inspirarse en lo que se ha hecho en el mundo del deporte femenino", para apasionar a las niñas y jóvenes por la ciencia y la tecnología y romper con la idea equivocada --en sus palabras-- de que no les interesa la ciencia.

El presidente del patronato del Bist, Andreu Mas-Colell, ha explicado que '#100tífiques' tiene una "significación muy especial" para la institución, porque aúna un impacto en las escuelas y en las mujeres científicas.

A su vez, el rector de la UB, Joan Guàrdia, ha dado la bienvenida a las participantes y ha alabado que "en los últimos 20 años las mujeres han sabido conquistar su espacio con la tozudería de la excelencia".