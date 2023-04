El cuarto Rail Day del Port de Tarragona congregará a más de 200 expertos

TARRAGONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Rail Day del Port de Tarragona congregará a más de 200 expertos el próximo 18 de abril, según ha informado la infraestructura en un comunicado este jueves.

El encuentro tiene por título 'Reaching out to Iberia and Europe: challenges and opportunities' y se posiciona como un punto de encuentro de empresas y particulares con interés por el transporte ferroviario de mercancías.

La jornada se divide en tres bloques temáticos y el primero, 'Puertos secos', servirá para explicar el desarrollo de estas infraestructuras en España, poniendo como ejemplo la PortTarragona Terminal de Guadalajara-Marchamalo.

La segunda mesa, 'Europe, challengues and opportunities', girará en torno a la conectividad ferroviaria con Europa, tanto la actual como la futura.

La tercera, 'Actualidad ferroviaria', pondrá el foco en noticias como la primera convocatoria de ecoincentivos orientados al sector ferroviario o al desarrollo de las autopistas ferroviarias.