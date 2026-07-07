Cuatro mujeres cruzarán el Estrecho de Gibraltar para recaudar fondos por las enfermedades raras

Las cuatro mujeres que cruzarán el Estrecho de Gibraltar - TRAVESÍA PARA LA ESPERANZA

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres cruzarán a nado el Estrecho de Gibraltar este fin de semana con el fin de recaudar fondos para investigar enfermedades raras a través del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, han explicado dos de ellas a Europa Press.

La 'Travesía para la Esperanza' la forman la magistrada y decana de Derecho y Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU, Chus Pesqueira; Alejandra Larequi, de la empresa Puig; la ingeniera Carmen Crespo, y Cristina Ambrosini, la más veterana del grupo, con 62 años.

Pesqueira ha dicho a Europa Press que que cruzar a nado el Estrecho es algo que "siempre" quiso hacer el día concreto está por definir, según las condiciones del mar y el viento.

La iniciativa surgió tras el intento de Larequi de cruzar el Estrecho el año pasado: no pudo concluir al encontrarse un carguero a pocos metros de la costa.

Larequi ha detallado a Europa Press que este barco le impidió acabar la travesía cuando ya estaba a unos 500 metros de la costa, por lo que tiene ganas de completar la travesía este año: "El Estrecho es otra cosa, ¡es tan bonito!".

ENTRENAMIENTO Y CONDICIONES

Las cuatro mujeres se conocen porque son compañeras en el club barcelonés Marnaton, donde practican las disciplina de la natación en aguas abiertas.

Pesqueira explica que las cuatro están acostumbradas a esta disciplina, aunque a veces "no es fácil" compaginar la vida laboral y familiar con los entrenamientos, que hacen varias veces a la semana.

Larequi ha remarcado que en los últimos tiempos ha afrontado diversos retos en aguas abiertas y ha participado en la Batalla de Rande (Galicia), una prueba de 27 kilómetros a nado que recorre toda la ría de Vigo, entre las islas Cíes y la isla de San Simón.

En cuanto a cruzar el Estrecho de Gibraltar, una travesía de 16 kilómetros que requiere de 4 a 5 horas de esfuerzo ininterrumpido, ha detallado que hace falta una autorización especial para ello y salir al alba, y es optimista sobre cruzarlo este fin de semana porque las condiciones del mar y el viento serán buenas.

INICIATIVA SOLIDARIA

Respecto a como convirtieron este reto en una iniciativa solidaria, Pesqueira ha dicho que lo concretaron a través de una amiga suya que trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu, y "lo puso todo muy fácil".

Hasta el momento llevan más de 3.700 euros recaudados, algo que Larequi ha celebrado porque no esperaba que pudieran recaudar tanto dinero con una iniciativa así: "Es increíble".