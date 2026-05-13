Cuerpo dice que las medidas por la guerra de Irán restan un punto porcentual al IPC

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la conferencia ‘Presente y futuro de la economía española’ - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dicho que las medidas lanzadas por el Gobierno para limitar el impacto de la guerra de Irán en la economía española han permitido restar un punto porcentual a la inflación de abril, y que seguramente se alargará a la de mayo y junio.

Lo ha dicho este miércoles en un encuentro del Cercle Financer d'Amics del País en la sede de CaixaBank en Barcelona, en el que ha sido presentado por el presidente de la entidad, Tomás Muniesa, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, y que ha sido conducido por el presidente de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, Miquel Roca.

Cuerpo ha recordado que estas medidas cuentan con 5.000 millones de euros para amortiguar estos efectos, destinados especialmente al "principal canal de transmisión" del aumento de precios: el sector energético, los combustibles y los fertilizantes.

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