Cuixart a su entrada a la cárcel: "Entré como presidente de Òmnium y saldré como presidente"

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha insistido en que su cargo es escogido por los socios, no por ningún gobierno o institución: "Entré en la cárcel como presidente y saldré de la cárcel como presidente".

En un acto organizado por Òmnium Cultural ante el centro penitenciario de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) en solidaridad con los presos del 1-O, después de que el juez haya revocado este martes su semilibertad y tengan que volver a prisión, Cuixart ha dicho que la intención de mantenerles en la cárcel es porque "tienen miedo de la palabra".

"De escucharnos en las urnas, en la calle. De escucharnos porque no renunciaremos nunca a la palabra, esta es nuestra principal fuerza. Os emplazo a todos a seguir utilizando la palabra como mejor forma de defender los intereses de Catalunya", ha añadido.

Cuixart ha expresado que no aceptan "lecciones de democracia de nadie, y menos de aquellos que hoy son capaces de encarcelar a hombres y mujeres libres", y ha insistido en que los independentistas no renunciarán nunca a ejercer sus derechos democráticos, en sus palabras.

Por último, ha sostenido que los independentistas no aceptarán otra solución que no pase por la amnistía y ha urgido al independentismo a no dejarse fragilizar, dice textualmente: "Lo que quieren es que renunciemos a luchar, no renunciaremos nunca a la lucha de la gente que se sabe unida en defensa de los derechos humanos y de la autodeterminación".