La CUP duda si ERC busca el aval del PSC a las cuentas catalanas permitiendo el trámite de los PGE

La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Reguant defenderá ante el Supremo que es una "anomalía" que Vox estuviese en el juicio del 1-O

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant se ha preguntado qué hay detrás de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entre ERC y el Gobierno central y ha cuestionado si están "vinculadas a lo que acabará pasando aquí con el PSC", en referencia a un posible intercambio de aprobación de los Presupuestos de la Generalitat y los PGE.

En una entrevista de Europa Press, Reguant ha asegurado que los socialistas llevan meses "suplicando" poder aprobar las cuentas catalanas con el Govern, y ha señalado que se podría dar una dinámica como la de 2020 de intercambio de presupuestos.

"No sabemos si se puede dar una dinámica como la de 2020, donde se intuía un intercambio de presupuestos entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y los PGE, en una lógica de estabilizar y apuntalar el régimen", ha criticado Reguant, que cree que eso sería una mala noticia para Catalunya.

Ha defendido que lo mejor para Catalunya es que la CUP pueda aprobar las cuentas de la Generalitat, y ha lamentado que, si eso no pasa, querrá decir que "no se da respuesta a elementos esenciales", como afrontar la emergencia habitacional, la emergencia climática y el colapso del sistema sanitario.

"No sabemos en qué terreno se mueve la negociación de los PGE, pese a que Junts haya presentado una enmienda a la totalidad y ERC dijo que la presentaría si no se blinda el catalán, no sabemos cuáles son las negociaciones con el PSOE", ha insistido la diputada anticapitalista, que ha criticado lo ocurrido en 2020.

También ha avisado de que el Govern no puede pretender que la CUP "apruebe cualquier presupuesto solo porque el PSC quede fuera de la ecuación", y ha subrayado que las cuentas de 2022 deben responder a las prioridades políticas implícitas y explícitas del acuerdo de investidura.

TRIBUNAL SUPREMO

La diputada anticapitalista también ha afirmado que irá a declarar al Tribunal Supremo (TS) cuando sea citada después de que haya recibido un aviso del traspaso de su caso al TS por no querer contestar en el juicio del 1-O en 2019 a las preguntas de Vox, que era acusación particular.

"Iré a explicar que, en una lógica antifascista, tenía todo el derecho a hacer lo que hice y que la anomalía es que la extrema derecha esté en juicio del Supremo y también en el sistema político del Estado", ha subrayado.

Ha concretado que estaba dentro de sus previsiones que el caso fuese al TS una vez elegida como diputada el 14F, y ha sostenido que estaba "convencida de lo que estaba haciendo" cuando declinó responder a Vox.

También ha destacado que esto no supondrá una inhabilitación, porque no cometió el presunto delito de desobediencia en uso de su cargo público, pero sí podría suponer la inelegibilidad y se deberá abrir el debate sobre si "se puede aplicar la inelegibilidad cuando ya se tiene el cargo o no", al igual que ha ocurrido con el caso del exdiputado de Unidas Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez.

611620.1.260.149.20211030100151