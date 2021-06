La CUP echa en falta "gestos" del Govern y ve contradicciones respecto al acuerdo con ERC

Critica que haya una "falsa normalidad" del Govern con el Gobierno central y el Rey

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha asegurado que echa en falta "gestos" del Govern en los primeros días de legislatura, y ha añadido que ve contradicciones respecto a lo que acordaron en el pacto con ERC para dar apoyo a la investidura.

Lo ha dicho tras la reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, este martes en el Palau de la Generalitat, a la que también ha asistido la portavoz de la formación en la Cámara catalana, Eulàlia Reguant.

"Hay gestos del Govern que no nos han gustado, no nos han hecho sentir cómodas", ha reprochado Sabater, que considera que el Govern debe reivindicar y combatir las limitaciones que, según ella, impone el Estado en cuanto a derechos básicos.

La líder 'cupaire' ha reclamado que el Ejecutivo catalán afronte con urgencia el problema de la vivienda y los desahucios, y ha reprochado que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional la Ley de alquiler catalana, aunque ha reconocido que no se suspenderá.

"FALSA NORMALIDAD"

También ha criticado que el Govern "haga ver que hay una falsa normalidad" en las relaciones con el Gobierno central y el Rey, en referencia a la asistencia del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, a una cena en el Cercle d'Economía en la que participará el monarca.

"No toca en esta legislatura dar cobertura a una supuesta normalidad. Nos parece que en las relaciones con el Estado debe haber una escenificación de esta no normalidad", tras lo que ha acusado al Govern de encubrir las relaciones con el Estado como si no hubiese pasado nada, en sus palabras.

"Debe ser factible y posible encontrar fórmulas para compatibilizar la legislatura de embate democrático y confrontación" con que pueda celebrarse una mesa de diálogo, ha reclamado Sabater, que ha insistido en que el Govern debe mantener una actitud de confrontación.

Ha censurado que haya "reuniones con Foment y representantes del Estado como si no pasase nada", y ha asegurado que Catalunya está en una situación de anormalidad democrática, económica y social.

NEGOCIAR PRESUPUESTOS

Preguntada por si negociarán los Presupuestos de 2022 con el Govern, Sabater ha pedido que las cuentas reflejen lo acordado con ERC, y ha condicionado la vigencia de ese acuerdo a los pasos que haga el Ejecutivo para cumplirlo.

"Lo que venga más adelante será consecuencia de lo que pase después de este encuentro", ha avisado la presidenta de los anticapitalistas en el Parlament, y ha destacado que el apoyo a la investidura no fue un cheque en blanco.