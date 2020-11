La CUP insiste en que Iglesias e Illa comparezcan en el Parlament por las residencias

Advierte de que su incomparecencia puede conllevar responsabilidad penal

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha insistido al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que comparezcan el lunes en la Comisión de Investigación del Parlament sobre la gestión de las residencias, y les advierte de que su incomparecencia puede conllevar responsabilidad penal.

Lo ha dicho en dos cartas, recogidas por Europa Press, en respuesta a Iglesias e Illa, que este jueves justificaron su incomparecencia --previsiblemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará lo mismo-- acogiéndose a un dictamen del Consejo de Estado que afirma que "los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades del Estado".

Aragonés ha reclamado a ambos que "lo que dicen los dictámenes es que no está obligado y no tiene el deber, y por tanto no significa en ningún caso que no pueda venir a comparecer", y asegura que son ellos quienes tienen la decisión política de comparecer o no.

Concretamente, ha instado a Iglesias a asistir a la Comisión para ratificar, negar o justificar las manifestaciones de algunos grupos del Parlament, que afirmaban que el "retraso en la compra de los EPI había sido causa de un anuncio de que llegaría este material por parte del vicepresidente del Gobierno español".

Y a Illa le ha reprochado: "Ha estado llamado a comparecer 60 minutos telemáticamente. Si ha tenido más de 60 minutos para hablar con representantes del Gobierno de Portugal en relación con el Covid-19, no podemos imaginar que no tenga 60 minutos telemáticos para esta comisión".

Ante estas negativas, es habitual que la comisión los vuelva a citar en una nueva sesión y, ante una nueva incomparecencia, el Parlament los puede llevar a la Fiscalía porque consideran que están obligados por ley a comparecer en la Cámara catalana y que, si no lo hacen, pueden estar incurriendo en un delito de desobediencia.

Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía siempre ha archivado estas investigaciones argumentando que la negativa a comparecer en la comisión carece de relevancia penal y no incurre en el delito de desobediencia.