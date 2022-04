La CUP insiste en romper relaciones con el Gobierno en "proyectos comunes como los JJ.OO."

Critica que el Govern anuncie que congelan relaciones y después negocie sobre los JJ.OO.

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha insistido en que el Govern debe romper las relaciones con el Gobierno central a raíz del caso de presunto espionaje a líderes independentistas conocido como 'Catalan Gate', y ha asegurado que esta ruptura incluye la mesa de diálogo, reuniones bilaterales, sectoriales y "proyectos comunes como los Juegos Olímpicos de Invierno".

"No se puede decir que se congelan relaciones y a los 5 días sentarse en la mesa y negociar sobre los Juegos Olímpicos", ha criticado Estrada en rueda de prensa este martes, donde ha respondido así a la portavoz del Govern, Patricia Plaja, que ha dicho que el Govern ha acordado restringir relaciones con el Gobierno y congela la mesa de diálogo.

Estrada ha asegurado que no habrá fecha para la mesa de diálogo porque ya está "muerta y enterrada y el Estado español no tiene interés en mantenerla viva", y ha reiterado que el Ejecutivo debe romper las relaciones con el Gobierno mientras no investigue lo ocurrido con el presunto espionaje, depure responsabilidades y dé garantías para que no vuelva a ocurrir.

"No puede ser que ERC y Junts se queden en titulares", ha afeado Estrada, que ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del espionaje y cree que no tiene intención de reconocer la gravedad del caso ni de depurar responsabilidades políticas.

CON ORDEN JUDICIAL

La diputada anticapitalista ha afirmado que la situación "es igual de grave" si el presunto espionaje se ha hecho con orden judicial o no, ya que considera que no se puede justificar algo así bajo ningún pretexto.

Preguntada por si la ruptura de relaciones pasa también por votar en contra de los decretos del Gobierno en el Congreso, Estrada ha respondido la CUP apuesta por "no normalizar las relaciones que habido hasta el momento y congelar reuniones previstas que se han llevado a cabo de forma regular".

Además, Estrada ha dicho que su grupo parlamentario aún está decidiendo qué hacer con la votación del decreto de medidas en contra de la crisis provocada por la guerra de Ucrania, que se votará este jueves en la Cámara baja.

NEGOCIACIÓN CON DOCENTES

La 'cupaire' también ha criticado que la Conselleria de Educación siga con su plan de avanzar el calendario escolar para el próximo curso y ha lamentado que haya "abandonado la negociación" con la comunidad educativa.

Ha pedido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que deje atrás "su actitud autoritaria" y que democratice las relaciones entre el departamento y la comunidad educativa, ya que considera que no han llegado a acuerdos por falta de voluntad política.

Estrada ha defendido que los sindicatos no se hayan presentado a las reuniones con la Conselleria: "Si es cierto que no se han presentado, habrá motivos de peso, probablemente no se estaban dando las condiciones para dialogar de forma real", y al ser preguntada por si hace falta una mediación, la diputada ha respondido que lo que se requiere es voluntad de entendimiento por parte del Govern.

Sobre la creación en el Parlament de una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia, ha concretado que los partidos promotores --ERC, CUP y comuns-- han aceptado que se abra a investigar abusos en otros ámbitos, pero que "se ponga el foco en la Iglesia", y ha avanzado que el acuerdo entre los grupos está prácticamente cerrado.