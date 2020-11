La CUP pedirá en el pleno del Parlament "estabilizar" a temporales interinos del sector público

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha anunciado este martes que el grupo presentará en el pleno que se celebrará en la Cámara catalana este miércoles una proposición de ley para "estabilizar a los trabajadores temporales interinos del sector público catalán".

En rueda de prensa en el Parlament, ha explicado que la proposición de ley pide que aquellos trabajadores con más de tres años de experiencia en el sector público catalán que tengan una actividad de carácter habitual y permanente pasen a ser trabajadores "en igualdad de derechos que los funcionarios de carrera estable".

Ha explicado que esta proposición de ley intenta beneficiar a profesionales de la educación, de la sanidad, de la administración o de los servicios sociales, entre otros, que para Aragonés son quienes "garantizan los servicios públicos".

Por otro lado, ha insistido en que el Govern haga una petición al Gobierno para que se efectivice el carácter obligatorio del teletrabajo y ha remarcado la necesidad de frenar los desahucios durante la pandemia, una cuestión sobre la que ha criticado que el Ejecutivo catalán anuncie que se frenarán para después no actuar en consecuencia: "Esto es mentir, engañar y generar frustración al conjunto de la ciudadanía".

Entre otras medidas, ha reclamado prohibir los cortes de suministros, garantizar un aumento de plantilla de profesores y personal docente para los grupos desdoblados que lo requieran, intervenir las residencias de gente mayor con grandes índices de casos positivos de coronavirus, además de que todos los recursos sanitarios existentes --públicos y privados-- se pongan bajo control de la administración pública.

Sin embargo, ha advertido de que para impulsar estas medidas son necesarios más impuestos: "No queremos engañar a nadie. No se puede hacer de otro modo si no hay más ingresos", por lo que ha insistido en que sean las grandes empresas y tenedores quienes paguen más impuestos y ha defendido que el Parlament puede resolver ciertas cuestiones en esta materia.

En ese sentido, ha apelado al Ejecutivo catalán y a las demás fuerzas políticas para reclamar que se impulsen medidas y respuestas "rápidas y necesarias" para frenar la actual situación económica y social actual derivada de la crisis del coronavirus.

Al ser preguntado por si la CUP aboga por la suspensión de las elecciones catalanas del 14 de febrero por la pandemia, ha dicho: "A priori no, pero sí que se deben tomar todas las medidas necesarias, y llegado el momento, valorar en qué situación nos encontramos en relación a la pandemia".