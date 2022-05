La CUP pide a Ciuró comparecer en el Parlament para explicar el tercer grado a Manuel Bustos

Sabadell Lliure de Corrupció ve "trato de favor" al exalcalde, condenado por el caso Mercurio

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha pedido este lunes la comparecencia de la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, y de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios en la Comisión de Justicia del Parlament para que informen de por qué se ha concedido el tercer grado penitenciario al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos.

Lo ha explicado el diputado de la CUP Xavier Pellicer en rueda de prensa desde el Parlament, acompañado de miembros de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció y de la concejal de la Crida per Sabadell Nani Valero.

Bustos fue clasificado en tercer grado penitenciario restringido, una modalidad de la semilibertad, tras ingresar en la cárcel en enero por el caso de corrupción Mercurio, y "en contra del criterio de la Junta de Tratamiento", ha asegurado el diputado 'cupaire'.

Pellicer ha reclamado saber qué papel han tenido la consellera --que fue concejal de Sabadell-- "y otros cargos políticos" en esa decisión, y ha explicado que la CUP ha registrado preguntas por escrito sobre este tema y ha solicitado conocer la documentación y órdenes internas del caso.

PLATAFORMA SABADELL LLIURE DE CORRUPCIÓ

El portavoz de Sabadell Lliure de Corrupció, Isidre Soler, ha celebrado que la Fiscalía haya recurrido la clasificación de Bustos en el tercer grado: "Es un hecho muy grave. Estamos convencidos de que detrás hay un trato de favor por parte de la Conselleria de Justicia".

"Pedimos la máxima transparencia. La sociedad debe saber qué ha pasado, quién ha concedido este tercer grado en contra de los criterios y que, si hay un trato de favor, en este caso es un caso de corrupción", ha añadido.

CRIDA PER SABADELL

La concejal de la Crida per Sabadell Nani Valero ha dicho que "no es la primera vez que la consellera demuestra sus afinidades, intereses y confianza con el PSC", y ha citado las declaraciones de Ciuró en una entrevista en marzo en la que no descartó pactar con el PSC.

Además, ha avanzado que, si los hechos no se aclaran, pedirán "explícitamente" la dimisión de Ciuró como consellera.