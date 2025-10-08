La CUP pide crear una constructora pública y reducir un 14% el sueldo de los diputados

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha registrado una propuesta de resolución para pedir la creación de una constructora pública para establecer baremos de precios y márgenes de beneficio; otra que insta a reducir en un 14% el sueldo de los diputados del Parlament para que "respondan a la realidad económica y social" de Catalunya, y evitar la duplicidad de cargos.

Así lo han recogido en diferentes propuestas de resolución que el partido ha registrado en la Cámara en el marco del Debate de Política General (DPG), y cuyo contenido se votará el jueves por la tarde en el pleno.

También han reclamado parar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y que se destinen todos los fondos previstos a mejoras en la red ferroviaria y de transporte público en general, y, además, piden no promover acontecimientos "multitudinarios con finalidad lucrativa y no social" como es, a su parecer, la Ryder Cup 2031 en Caldes de Malavella (Girona).

Otro punto propone mantener las bonificaciones del 50% en el transporte público para los títulos de T-Usual, T-Mes y T-Jove y que se extienda la integración tarifaria del transporte a toda Catalunya.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

La formación pide elaborar un plan presupuestario para destinar el 6% del PIB a educación pública en un plazo máximo de tres años y destinar "prioritariamente" el aumento a reducir las ratios en todas las etapas educativas.

Por otra parte, proponen implementar un "plan de choque" para reducir las listas de espera en la sanidad pública y fortalecer la atención primaria.

RELACIONES CON ISRAEL

Además, instan a suspender y retirar todas las licencias de exportación de armas y material militar y la cancelación de cualquier acuerdo de cooperación o financiación pública a empresas que "colaboran con la ocupación de territorio palestino" y la no participación de organizaciones vinculadas a Israel en eventos participados por entes públicos.

También, por otra parte, piden garantizar a todos los residentes de Catalunya el acceso al padrón del municipio en el que viven con independencia de su situación administrativa porque "es la primera vía de integración y cohesión para las personas migrantes".