La CUP pide "no sostener un marco autonómico" que cree que no respeta derechos de los catalanes

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Dolors Sabater ha reclamado este miércoles "no sostener un marco autonómico" en el que, a su juicio, no caben derechos como el lingüístico y el del derecho a la autodeterminación.

"Pedimos no sostener un marco de estabilización del Estado, no sostener un marco autonómico porque en este marco no caben nuestros derechos: el derecho lingüístico, el derecho a la autodeterminación y el derecho a ejercer las funciones propias del Govern de la Generalitat", ha destacado en declaraciones a los medios ante la Ciutat de la Justícia, donde el exconseller Raül Romeva comparece ante el juez como investigado por contratos y subvenciones hechas cuando estaba al frente de la Conselleria de Exteriores.

Así, ha lamentado la coincidencia de la comparecencia de Romeva con la decisión del Tribunal Supremo de reafirmar la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y ha advertido de que la inmersión lingüística es "un consenso de país mayoritario imprescindible para tirar adelante la cohesión social y los derechos lingüísticos del país".