Cupra y Movistar Plus estrenan el documental sobre jugadores de pádel 'Gamechangers'

'Gamechangers: The Next Generation Of Padel Players' - CUPRA

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cupra y Movistar Plus estrenan este martes 1 de septiembre el documental sobre jugadores de pádel 'Gamechangers: The next generation of padel players', que sigue las historias que hay detrás del concurso mundial de talentos de Cupra, informa la compañía en un comunicado este lunes.

El documental, producido por TBS (Tech Brand Stories), es una producción de 75 minutos que acompaña a los participantes a lo largo de la primera edición de la competición internacional de Cupra, desde el torneo inaugural en Madrid hasta la gran final en Barcelona, donde cinco jóvenes jugadores obtuvieron una beca destinada a acelerar su trayectoria hacia el pádel profesional.

El film se ha presentado en el Cupra City Garage de Madrid, con la presencia del Chief Brand Officer de CUPRA, Ignasi Prieto; el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, y los jugadores profesionales de pádel y miembros de la Tribu Cupra de Pádel Ari Sánchez y Ale Galán; entre otros.