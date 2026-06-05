Un curso del BBRC trata los avances en biomarcadores aplicados a enfermedades neurodegenerativas

Participantes en el encuentro - FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundació Pasqual Maragall, ha acogido una nueva edición del curso internacional sobre biomarcadores en enfermedades neurodegenerativas, en el que se han tratado los avances en biomarcadores aplicadores a enfermedades neurodegenerativas.

Según informa la fundación en un comunicado este viernes, se trata de una iniciativa organizada junto a la University College London (Reino Unido) y la Universidad de Gothenburg (Suecia) y, desde este lunes hasta este viernes, el curso ha reunido a 80 participantes y unos 20 expertos internacionales .

El programa ha abordado algunos de los retos y oportunidades de la investigación actual, como el desarrollo de biomarcadores para el diagnóstico precoz, el seguimiento de la progresión de la enfermedad y la evaluación de nuevas terapias modificadoras, y también se han tratado avances en áreas como la genética, la proteómica, los biomarcadores en fluidos y la neuroimagen.

Entre los ponentes, estaba el genetista británico pionero en la investigación del Alzheimer, Sir John Hardy; el investigador en genómica y biomarcadores moleculares del Alzheimer, Carlos Cruchaga o la profesora de neuroquímica y referente internacional en biomarcadores para enfermedades neurodegenerativas, Charlotte Teunissen, entre otros.

El responsable del grupo de Biomarcadores en Fluidos y Neurología Traslacional del BBRC, Marc Suárez-Calvet, destaca que los biomarcadores tendrán "un papel fundamental en los próximos años", tanto en el diagnóstico precoz como en el desarrollo y seguimiento de nuevos tratamientos para el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.