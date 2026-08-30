El curso escolar en Catalunya empezará con 1,6 millones de alumnos y 1.830 nuevas dotaciones

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar en Catalunya empezará el próximo 8 de septiembre con un total de 1.604.988 alumnos previstos en el sistema educativo y 1.830 nuevas dotaciones en los centros, entre docentes (1.103), personal de atención educativa (531) y personal de administración y servicios (PAS), informan fuentes de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Para el día 8, la Assamblea Educativa de Catalunya (AEC), que agrupa varios sindicatos educativos, ha convocado huelga en el marco de las protestas del curso anterior para reclamar mejoras en el sistema educativo, en materia salarial, de ratios y de recursos, entre otros.

Asimismo, el año escolar comienza tras la polémica de las pruebas PISA 2025 de la OCDE, de las que Catalunya quedó excluida por haber descartado al 23,2% de alumnos de la muestra, una situación sobre la que se prevé que la consellera de Educación y FP, Ester Niubó, dé explicaciones durante los próximos días.

ALUMNOS Y DOCENTES

Catalunya tendrá un total de 1.312.192 alumnos en régimen general presencial previstos, de los cuales 876.312 en centros públicos, 340.016 en concertados y 95.864 en privados.

En el caso de la enseñanza reglada de régimen especial, habrá 138.101 alumnos (109.272 en el sistema público, 28.829 en el privado); en formación de adultos, 74.350 alumnos (73.000 en centros públicos, 1.350 en privados), y en otras enseñanzas a distancia, 80.345 alumnos (21.345 en centros públicos, 59.000 en privados).

En cuanto a la plantilla profesional, Catalunya tendrá un total de 94.422 dotaciones (1.830 más que el curso anterior), de los cuales 85.052 son profesores (1.103 más), 4.564 son personal de atención educativa (531 más) y 4.806 son personal de administración y servicio (196 más).

AULAS DE ACOGIDA

La Generalitat ha incrementado en 500 las aulas de acogida, llegando a las 2.141, y duplicado las de acogida intensiva, pasando de 27 a 45, limitando la ratio máxima a 18 alumnos por docente.

Además, se implantan 50 dotaciones para la acogida del alumnado de FP básica, y 50 dotaciones de docentes que prestarán apoyo lingüístico al alumnado que sale del aula de acogida y necesita mantenimiento en el aula ordinaria.

ESCUELA INCLUSIVA

La escuela inclusiva contará con 531 nuevas dotaciones, con perfiles como educadores de educación especial en el Apoyo Intensivo para la Escolarización Inclusiva, integradores sociales, trabajadores sociales y logopedas en los Equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP), y educadores e integradores en la formación profesional (FP), entre otros.

Asimismo, se crean 203 nuevas plazas en centros de educación especial, con una inversión de 6,3 millones de euros, lo que implica un crecimiento de hasta 80 grupos más respecto al año anterior.

La Formación Profesional (FP) suma este curso cerca de 5.000 nuevas plazas, con 67 millones destinados a infraestructuras, programas, dotaciones y tecnología, y 6 enseñanzas de nueva implantación, así como 40 nuevos orientadores.

MEJORAS Y NOVEDADES

El curso 2026-27 será el primero en que se implemente el complemento de mejora del Servei d'Educació de Catalunya acordado entre Govern y sindicatos el pasado mayo, de 700 euros anuales, y el refuerzo de las aulas de acogida, que crecen en 500 dotaciones hasta las 2.141.

También se ampliará el programa de detección de las necesidades educativas de aprendizaje (Appa) a 5 de primaria; se reforzarán los centros de educación especial con 204 plazas; se pondrá en marcha la figura del gestor o administrador de centro de apoyo a las direcciones, y se publicará un documento actualizado para orientar sobre el uso de la IA en las aulas.

Los profesionales sanitarios de apoyo al alumnado que necesita cuidados de salud llegarán al 50% de centros este curso, y al resto el 2027-28.

Los profesionales educativos contarán con el programa Benestar per estar bé (BxB), en el que un equipo de 28 psicólogos ofrecerá herramientas para la gestión del aula; una línea de atención telefónica de su tarea profesional, y un protocolo de desconexión digital.

MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS

Este curso entrarán en funcionamiento 4 nuevos centros en Barcelona ciudad, L'Hospitalet de Llobregat y Sentmenat (Barcelona) y Castellnou de Seana (Lleida), y 3 centros ampliados en Sant Esteve Sesrovires, L'Hospitalet de Llobregat y Caldes de Montbui (Barcelona), que han supuesto una inversión de 35,4 millones de euros.

Asimismo, seguirán en construcción 4 nuevos centros --1 en Barcelona y 3 en Vila-Rodona (Tarragona)--, así como 2 ampliaciones en Ripollet y Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

En total, la Conselleria destinará a centros educativos 257 millones de euros, unas cifras de inversión a las que no se llegaba desde 2008, pero que no alcanzan las de 2005 o 2006, que superaban los 300 millones.

USO DE LA IA

En el marco del Plan de Digitalización Responsable se establece que los alumnos menores de 14 años no deberían usar las herramientas de IA de propósito general --es decir, no pensadas para la educación-- de forma habitual, y que para el alumnado de 14 a 18 años se necesitará una autorización.

Asimismo, para el Treball de Recerca (TR), los alumnos podrán usar la IA, pero deberán documentarlo y hacerlo constar, y se aprovechará la defensa oral para verificar la autoría, la comprensión profunda y la capacidad de razonamiento.

La red de competencia lectora se reforzará en más de 671 centros --136 más que el año anterior-- con 105 docentes de apoyo para trabajar vocabulario y fluidez, entre otros, y tendrá una dotación de 6,6 millones de euros.