Exjefe de la Guardia Civil en Andalucía ve como "paso atrás" contra el narcotráfico el "desmantelamiento" del OCON-Sur

Archivo - El general de brigada de la Guardia Civil Manuel Contreras, en una foto de archivo. - CÍRCULO MERCANTIL - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El general de Brigada de la Guardia Civil Manuel Contreras, que fue comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, correspondiente a Andalucía, Ceuta y Melilla, considera "un paso atrás" el "desmantelamiento total" de la unidad contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar OCON-Sur, que se creó en el año 2018.

Así lo ha trasladado este general de la Guardia Civil, actualmente en la reserva, en unas declaraciones emitidas este domingo en Canal Sur Televisión, y recogidas por Europa Press, en las que ha defendido que con dicha unidad que puso en marcha el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska se llegó a conseguir "poner en jaque a muchas organizaciones de narcotráfico".

De esta manera, Manuel Contreras ha apuntado que, para él, el "desmantelamiento total de este órgano de coordinación" fue "un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico", y ha aventurado que entre quienes se dedican a dicha actividad criminal "hubo alguna fiesta que celebraron con motivo de la desactivación de este órgano".

Ha añadido además que, en el tiempo transcurrido desde dicha desactivación no ha encontrado todavía "un por qué se desactiva" el OCON-Sur. "No encuentro explicaciones", ha señalado Manuel Contreras, que a finales del año 2016 fue nombrado como máximo responsable de la IV Zona de la Guardia Civil por el que era entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Posteriormente, en agosto de 2018, ya con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, este general de Brigada fue nombrado como mando único operativo en la zona del Estrecho de Gibraltar, lo que conllevaba que fuera el encargado de dirigir el centro de coordinación que centralizaría el seguimiento de todas las actuaciones relativas a inmigración irregular en el Estrecho, mar de Alborán y aguas adyacentes. La creación de dicho mando único operativo fue aprobada por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez el 3 de agosto de 2018.

Manuel Contreras cesó de su cargo de comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil tras más de dos años y medio en el mismo, en 2019, después de que el Consejo de Ministros descartara ascenderlo como general de división.

Las declaraciones de este general sobre el OCON-Sur se conocen unos días después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), haya remitido una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que le traslada su "preocupación" ante el hecho de que Andalucía se haya convertido "en base de operaciones" de diferentes clanes y redes de la droga, al tiempo que ha reclamado que el Ejecutivo central recupere dicha unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur).

También el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reclamado recientemente la reactivación de dicha unidad, y ha llegado a solicitar al Gobierno central "una fecha" para ello, desde la premisa de que, para "hacer frente" a la evolución de la criminalidad en Andalucía, "se hace necesario dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios materiales necesarios, pero también de un marco jurídico, con pleno respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y del principio de proporcionalidad, pero sin merma de la eficacia de la acción policial", según subrayó el vicepresidente en unas declaraciones realizadas el pasado martes.