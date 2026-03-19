El CZFB defiende la evolución de las zonas francas como ecosistemas de innovación

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, en el Foro sobre la Lucha contra el Comercio Ilícito - CZFB

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han participado en la segunda edición del Foro sobre la Lucha contra el Comercio Ilícito, en la que han defendido la evolución de las zonas francas como ecosistemas de innovación y crecimiento económico.

El encuentro, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se ha celebrado en París (Francia) del 17 al 19 de marzo.

Navarro y Sorigué han desarrollado "una intensa agenda" de reuniones con empresas, organismos y entidades de primer nivel en el ámbito del comercio internacional.

Además, Sorigué ha participado en el panel 'Zonas francas: ¿motores de crecimiento o facilitadoras del comercio ilícito?', en el que ha dicho que estos espacios "deben evolucionar y dejar de ser únicamente plataformas logísticas para convertirse en auténticos ecosistemas capaces de impulsar la innovación".

Ha destacado que la zona franca de Barcelona coopera con las autoridades públicas, una cooperación que "está plenamente integrada en el marco regulatorio europeo".