El CZFB y EconomistesBAN (CEC) se alían para impulsar y facilitar la financiación de proyectos

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el presidente de EconomistesBAN, Pol Font, en la firma del convenio - CEC

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la red de inversores privados del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), EconomistesBAN, han firmado un convenio para impulsar proyectos innovadores y facilitar el acceso a financiación y a conocimiento especializado para iniciativas empresariales.

El CZFB impulsa el emprendimiento a través de programas de incubación en los sectores de la logística 4.0 y la impresión 3D, así como mediante alianzas estratégicas con agentes clave del ecosistema, informan el Consorcio, el CEC y Economistes BAN en un comunicado este viernes.

Su actividad se centra en ámbitos como la industria 4.0, la nueva economía, la logística y la innovación sostenible, con el objetivo de promover la transformación del tejido productivo y la generación de oportunidades económicas de alto impacto en el territorio.

El CEC, a través de EconomistesBAN, impulsa la financiación y el crecimiento de proyectos empresariales conectando inversores privados con iniciativas emprendedoras de alto potencial.

La red promueve un entorno de inversión "profesionalizado, basado en el rigor en el análisis, la orientación estratégica y el acompañamiento especializado a los proyectos participados".

BLANCA SORIGUÉ (CZFB)

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha asegurado que este acuerdo "refuerza el compromiso del Consorcio con el impulso del emprendimiento y la generación de oportunidades en sectores estratégicos, como la industria 4.0 y la nueva economía".

"La colaboración con EconomistesBAN es un paso decisivo para apoyar iniciativas con un potencial real de crecimiento. Estamos convencidos de que esta alianza tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico del territorio", ha añadido.

POL FONT (ECONOMISTESBAN)

Por su parte, el presidente de EconomistesBAN, Pol Font, ha destacado que este convenio refuerza el compromiso de la red de "aportar criterio, rigor y acompañamiento a los proyectos emprendedores con potencial".

"A través de EconomistesBAN, queremos conectar talento e innovación con inversores privados; este acuerdo permitirá acelerar iniciativas con valor añadido y un impacto real sobre la economía productiva", ha concluido.