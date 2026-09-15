El CZFB y Esade colaboran para conectar talento y conocimiento académico

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, y el director general de Esade, Daniel Traça - CZFB

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, y el director general de Esade, Daniel Traça, han firmado un protocolo de colaboración para conectar el talento y el conocimiento académico con el ecosistema de innovación industrial de DFactory Barcelona, informan en un comunicado conjunto este martes.

El acuerdo tiene el objetivo de impulsar iniciativas que acerquen la formación y la investigación a los retos reales de las empresas y generen nuevas oportunidades de aprendizaje, innovación y desarrollo profesional.

Sorigué ha explicado que el acuerdo es un paso más en la apuesta "por conectar el conocimiento, el talento y la innovación con las necesidades reales del tejido empresarial".

Traça, por su parte, ha afirmado que "Barcelona tiene una oportunidad única para consolidarse como un hub internacional de impacto e innovación" y que Esade quiere contribuir al proyecto.

Ambas instituciones promoverán iniciativas que acerquen la experiencia académica y la investigación de Esade a las empresas y proyectos vinculados a DFactory Barcelona, y presentarán los desafíos del tejido empresarial e industrial a la comunidad de Esade.