El CZFB y la Fundació Pimec firman un convenio para impulsar el talento sénior

Firma del convenio entre el CZFB y Fundació Pimec - CZFB-PIMEC

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Fundació Pimec han firmado este jueves un acuerdo de colaboración para impulsar el talento sénior y favorecer el emprendimiento, la empleabilidad y la segunda oportunidad profesional de personas con una amplia trayectoria empresarial.

El convenio ha sido suscrito en el DFactory Barcelona por la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el presidente de la Fundació Pimec, Josep González, informan ambas entidades en un comunicado.

A través de este convenio, el CZFB colaborará con el programa Talent Sènior y reforzará el apoyo ya prestado al programa Emppersona-Segona Oportunitat, "dos iniciativas de referencia" de la Fundació Pimec orientadas a acompañar a personas empresarias, autónomos y profesionales que afrontan procesos de reinvención empresarial o dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

El programa Emppersona-Segona Oportunitat ofrece asesoramiento personalizado para ayudar a personas empresarias y autónomas a relanzar su actividad, impulsar nuevos proyectos o encontrar nuevas oportunidades profesionales, contando además con el acompañamiento de una red de empresarios voluntarios que actúan como mentores.

Por su parte, Talent Sènior trabaja para poner en valor la experiencia y el conocimiento de los profesionales mayores de 50 años, promoviendo su incorporación al mercado laboral y sensibilizando a las empresas sobre la importancia de aprovechar su talento como factor de competitividad, innovación y cohesión intergeneracional.

SORIGUÉ Y GONZÁLEZ

"La transformación económica y tecnológica que vivimos requiere aprovechar todo el talento disponible. Los profesionales séniors aportan experiencia, conocimiento y capacidad de adaptación, valores imprescindibles para afrontar los retos de la nueva economía", ha asegurado Sorigué.

Por su parte, González, ha valorado positivamente la colaboración y ha señalado que la capacidad de "acompañar a personas empresarias, autónomos, emprendedores y pequeñas empresas no depende únicamente de los recursos propios", sino de la confianza que depositan en Fundació Pimec instituciones como el CZFB.