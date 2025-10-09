El CZFB gana un Premio FEmImpacte por su proyecto público-privado Distrito 4.0.

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha recibido el Premio FEmImpacte 2025 en la categoría que reconoce el impacto de su proyecto de colaboración público-privada Distrito 4.0, "uno de los mayores ecosistemas de la industria 4.0 de Europa", informa la entidad en un comunicado este jueves.

Impulsado por la Associació Empresarial de L'Hospitalet y Baix Llobregat (Aeball), este galardón ha reconocido el Distrito 4.0, promovido por el CZFB, que ya está ampliando sus instalaciones, las cuales alcanzarán los 60.000 m2 a finales del próximo año.

El acto, celebrado en el Hotel Porta Fira de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha contado con el presidente del Fórum Empresarial del Llobregat, Santiago Ballesté; la presidenta del Consejo Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez; el vicepresidente del Área de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Jordi Valls; la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz; y el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós.

Por parte del CZFB, el director Financiero y de Inversiones, Iñaki García, ha recogido el Premio FEmImpacte 2025 al impacto de un proyecto de colaboración público-privada, misma categoría en la que resultaron finalistas el Aeropuerto de Barcelona y Prologis España.

Los Premios FEmImpacte 2025 también han distinguido a empresas y entidades que han generado un mayor impacto económico (Seat), social (Es Imp-Perfect Food), cultural (Colegio Xaloc), y en sostenibilidad (Schneider Electric), así como el impacto de una entidad pública en relación con las empresas (Ayuntamiento de Viladecans).