El CZFB presenta a unos 30 cónsules su apuesta internacional por liderar la industria 4.0

El CZFB presenta ante 30 cónsules su apuesta internacional por liderar la industria 4.0

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha reunido este martes en DFactory a unos 30 cónsules para atraer inversión extranjera y presentarse como 'hub' de logística e industria vinculado a la innovación, sostenibilidad y tecnologías 4.0, informa en un comunicado.

Durante la jornada, los representantes diplomáticos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el proyecto de ampliación de DFactory Barcelona, que pasará de los 17.000 m2 actuales a 60.000 a finales de 2026 para acoger más empresas y centros de investigación, con énfasis en la industria 4.0.

Los cónsules han representado a Alemania, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Estonia, Georgia, Hungría, Israel, Jamaica, Líbano, Malasia, Mali, Marruecos, México, Moldavia, Montenegro, Perú, Portugal, Suiza, Turquía, Ucrania y Uruguay.

PERE NAVARRO Y BLANCA SORIGUÉ

El delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha destacado poder presentar el Distrito 4.0: "Cuenta con la presencia de más de 300 empresas que incorporan las tecnologías 4.0 en producción para liderar desde Barcelona la transformación digital de la industria".

Ha añadido que este Distrito 4.0 está entre el Aeropuerto y el Puerto de Barcelona, pegado a la capital catalana, por lo que es "una ubicación única en el mundo".

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha hecho hincapié en que esta interacción con el cuerpo consular "contribuirá a fortalecer alianzas estratégicas con países de Europa, Asia, América y África, y a atraer nuevas empresas que compartan nuestra visión de futuro".