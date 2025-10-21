El CZFB renueva su compromiso con la Carta de la Diversidad de Fundación Diversidad

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el delegado especial del Estado, Pere Navarro. - CZFB

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha renovado su compromiso con la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo al unirse a la Carta de la Diversidad de Fundación Diversidad, informa en un comunicado este martes.

Este documento promueve 10 principios europeos que reflejan el compromiso de las empresas e instituciones con la igualdad de oportunidades en el mundo laboral, en temas como el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico o la orientación sexual, entre otros.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha explicado que la institución cree "firmemente que la diversidad y la inclusión son pilares fundamentales para construir entornos laborales más justos, innovadores y sostenibles".

La directora general, Blanca Sorigué, ha añadido que la diversidad no solo enriquece a los equipos, sino que "potencia la creatividad, mejora la toma de decisiones y fortalece" la competitividad.

Hasta el momento, más de 16.000 organizaciones de la Unión Europea y 1.600 de España han firmado este compromiso.