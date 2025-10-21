Dalmau asegura que es "optimista" respecto a la financiación para Catalunya, aunque pide prudencia

Archivo - El president del Govern, Salvador Illa, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha asegurado este martes que es "optimista" respecto al resultado de la financiación para Catalunya, aunque ha apelado a la prudencia.

"Somos optimistas en que lo antes posible sea justamente eso, lo antes posible", ha dicho en el foro 'World in Congress' de Prisa en Barcelona después de que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, afirmara este lunes que su intención es presentar lo antes posible el nuevo modelo.

Dalmau ha subrayado que la financiación es "un elemento fundamental" para el conjunto de servicios públicos como la sanidad y la educación.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

El conseller también ha destacado la reforma "en profundidad" de la administración que desde su departamento están impulsando con cuestiones como la reducción de la burocracia y oficinas de atención presencial.

Asimismo, ha defendido aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la eficiencia de las administraciones, al mismo tiempo que acompañarla con el contacto humano: "No puede ser que la administración vaya en sentido contrario del tejido empresarial".