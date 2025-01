Dalmau celebra la convocatoria de las bilaterales "no convocadas durante demasiado tiempo"

Defiende el federalismo como "espíritu" recogido en la Constitución y el Estatut

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha celebrado este jueves la convocatoria de las comisiones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat para el mes de febrero "algunas de ellas, desgraciadamente, no convocadas durante demasiado tiempo".

Lo ha dicho durante el acto de celebración de los 40 años del Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) en el Palau Centelles de Barcelona en el que ha afirmado que recogen el "espíritu claramente federalista" con el que el Govern ejerce sus competencias.

"Deben servir para alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos de Catalunya, algunas de ellas, desgraciadamente, no convocadas durante demasiado tiempo. Me atrevería a decir, no convocadas durante 10 años, me refiero a la Comisión Mixta de Transferencias", ha dicho.

Al acto, bajo el título '40 anys de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern: la Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, el present i el futur de l'autogovern', han asistido la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa; los diputados Ferran Pedret (PSC) y Carles Campuzano (ERC); el expresidente de la Generalitat José Montilla, y los exdirectores del IEA Joan Ridao, Carles Viver y Antoni Bayona.

FEDERALISMO COMO ESPÍRITU

Dalmau ha pedido trabajar conjuntamente en la defensa del federalismo "como cultura y sistema político, pero especialmente como un espíritu".

"Un espíritu que está presente en el título 8º de la Constitución Española, como en los Estatutos de Catalunya, aunque no se mencione explícitamente el término federalismo. Un espíritu que no niega la ambición de los territorios por mejorar su autogobierno", ha señalado.

Ha valorado que el cambio de nombre del IAE en 2016, inicialmente Institut d'Estudis Autonòmics, muestra la evolución de Catalunya y que la institución ha sido "protagonista del desarrollo de su autogobierno", con un papel especialmente relevante, ha dicho, en el impulso y elaboración de la reforma del Estatut del 2006.

XAVIER ARBÓS

El director del IEA, Xavier Arbós, ha abierto el acto celebrando el hito de los 40 años de la institución y de la revista que publica, la Revista d'Estudis Autonòmics i Federals (REAF), que recoge "excelentes textos sobre nuestras instituciones", y contiene referencias indispensables para comprender la Generalitat contemporánea, en sus palabras.

"40 números para 40 años de éxitos y dificultades en los que ha enraizado el autogobierno", ha valorado.

EVA MARIA BELSER

Por su parte, la catedrática de Derecho de la Universidad de Freiburg, Eva Maria Belser, ha pronunciado una ponencia sobre federalismo en la que ha defendido tratar bien a las distintas comunidades y territorios de un Estado: "Lo que sucede en sus regiones con sus comunidades depende, en gran medida, de cómo traten a estos territorios y comunidades", ha dicho.

También ha afirmado que las distintas comunidades tienen derechos a participar "no solo en cuestiones culturales y lingüísticas, también a participar efectivamente en las decisiones a nivel nacional y, cuando corresponda, a nivel provincial".

Han cerrado el acto el director de la REAF, Jordi Jaria; la profesora de Ciencia Política de la UOC, Núria Franco; la profesora de Derecho Público y Derechos Humanos de la Universidad de Edimburgo, Elisenda Casañas, y la secretaria de la REAF, María Jesús García, en una mesa redonda sobre la ponencia de Belser.