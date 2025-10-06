Dalmau celebra la vuelta de Colau y Coronas y espera que lleguen el resto para "cantar victoria"

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha celebrado este lunes la vuelta de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns), y del concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, tras ser deportados por Israel, y espera que pueda llegar el resto de activistas para poder "cantar victoria".

"Estoy contento de que ella haya podido volver y también Jordi Coronas, a quién también le tengo mucho aprecio, así como el resto de activistas. Aún no están todos aquí, por lo que hasta que no estén todos en casa, no podremos cantar victoria", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Para Dalmau, todos han contribuido a evidenciar "la situación de barbarie total" que se vive en Gaza, por lo que ha aplaudido que hayan podido volver tras asegurar que desde el Govern y el Ministerio de Asuntos Exteriores han trabajado para lograr este objetivo.

"Con independencia de que, entre todos a veces hemos tenido diferencias, creo que nos une esta denuncia de lo que está pasando en Gaza. Yo, con representantes de su formación política, pudimos cerrar la oficina de Acció que teníamos en Tel Aviv", ha incidido.

También ha reivindicado el papel jugado por el Gobierno de Pedro Sánchez en todo ello, asegurando que ha sido "el gobierno más valiente de la UE en la denuncia de lo que está pasando y en tomar decisiones importantes".

"Me siento orgulloso del Gobierno de España porque creo que, del conjunto de los países de la UE y de la comunidad internacional, está siendo de los más beligerantes en denunciar la situación", ha zanjado.