Dalmau y Parlon comparecerán en el Parlament a petición propia sobre las lluvias en Tarragona

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, solicitarán al Parlament comparecer a petición propia para abordar el episodio de lluvias torrenciales de este fin de semana en Terres de l'Ebre (Tarragona).

Según han informado fuentes del Govern a Europa Press este martes, comparecerán ante la comisión de Interior y Seguridad Pública de la Cámara, y darán explicaciones, además de sobre la gestión de la emergencia, sobre la "fase de recuperación" tras las lluvias y las inundaciones.

Este mismo martes Junts ha solicitado la comparecencia de Parlon, así como de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y de los responsables de Protección Civil y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) por las "disfunciones" en su gestión.