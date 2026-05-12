Dalmau subraya la necesidad de transformar la administración: "O la reformamos o no aguantará"

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha subrayado la necesidad de transformar la administración pública: "O la reformamos o no aguantará".

Lo ha dicho este martes en la clausura de la Asamblea General de Pimec, en la que también ha participado el presidente de la patronal, Antoni Cañete.

Dalmau ha señalado que no se puede "derrochar la energía del país, de su tejido económico y de su tejido empresarial" en lograr permisos para impulsar actividades económicas.

Sin embargo, el conseller ha mostrado su confianza en que esta transformación se logrará, y ha subrayado que las administraciones públicas son "garante de servicios públicos y equidad".

"Nuestra obligación es deshacer el lío generado" para que la administración sea más eficiente, competitiva, dinámica y amiga de la actividad económica.

CONFIANZA

Dalmau ha pedido confianza en el país, el tejido económico y empresarial y "con el potencial que tiene", y ha subrayado que nada se construye desde el pesimismo, el derrotismo o el relativismo.

"Soy consciente de que el país tiene problemas y retos, pero también sabemos de las potencialidades de Catalunya", ha añadido el conseller.

Sin embargo, ha dicho que no es un trabajo que puedan hacer las administraciones solas: "El país está hecho de la suma de muchas individualidades, sobre todo de las empresas".

CAÑETE

Cañete ha celebrado que el Govern liderado por Salvador Illa "desde el primer momento" manifestó su preocupación por el exceso de burocracia y ha trabajado para solucionarlo.

Ha agradecido a Dalmau el trabajo que ha hecho, y ha recordado su propuesta para que la administración pública sea "más productiva, ágil, eficaz y eficiente".

Por ello, ha dicho que es necesario que los trabajadores públicos tengan los recursos suficientes para poder hacer su trabajo.