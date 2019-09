Damià Calvet acusa a Aena de querer "hacer caja" y de obviar los aeropuertos pequeños

Publicado 18/09/2019 12:18:11 CET

Reclama inversiones y una rebaja de las tarifas para el Aeropuerto de Girona

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha acusado a Aena de querer "hacer caja" obviando el territorio y los aeropuertos pequeños, como el de Girona y el de Reus (Tarragona), y ha reclamado más inversiones y una gestión comercial de las tarifas en el aeropuerto gerundense.

Lo ha dicho este miércoles en la Comisión de Territorio y Sostenibilidad del Parlament, durante su intervención inicial en la sesión informativa sobre la presencia de Ryanair en Catalunya.

Para él, la presencia de Ryanair en Girona y el futuro de la aerolínea en Catalunya no se puede desligar del modelo fijado por Aena: "Asumiremos responsabilidades, pero las consecuencias de la eventual marcha de la base de Ryanair siempre tendrán un responsable directo, que es Aena".

REBAJA DE TARIFAS EN GIRONA

El conseller también ha pedido una reunión a tres bandas, con Generalitat, aerolínea, y Aena y Ministerio de Fomento, y ha apostado por continuar haciendo promoción turística como se ha ido haciendo hasta ahora para "dar más economía y oportunidades al territorio".

"Reclamamos que el aeropuerto sea competitivo en sí mismo, que se hagan inversiones en lado tierra y aire, en la infraestructura ferroviaria, que se programen las inversiones por parte de Aena", ha insistido.

En concreto, ha pedido rebajar las tarifas de llegada con un cambio de categoría, retrocediendo de la categoría 4 a la 5 del ránking de aeropuertos de pasajeros --en la que figuran los aeropuertos de Almería, Reus y Zaragoza, entre otros-- y una bonificación del 20% en las tarifas de salida en invierno.

AENA

Calvet considera que el escenario sería otro si se hubiera hecho una política aeroportuaria no tan centrada en Barcelona y se hubiera repartido hacia Girona y Reus: "Nos hemos sentido muy solos".

Emulando la postura de Aena, según Calvet, ha planteado: "¿Por qué debería ayudar a Girona y Reus si el aeropuerto que me da beneficios es Barcelona?", y ha respondido que la intención de la compañía no responde a un modelo de cohesión territorial.

El conseller estima que, de 2003 a 2018, Aena obtuvo 400 millones de euros de ingresos solo en Girona: "¿No creen que no podía haber hecho alguna cosa más, alguna política comercial de atracción y diversificación?".

Además, ha insistido en que la Generalitat no hará el trabajo de Aena y no pagará para que Ryanair se quede: "Cierran base pero continúan volando. Lo que no hará la Generalitat es pagar a Aena".

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Ha defendido el papel de la Generalitat para dotar de competitividad al Aeropuerto de Girona frente al de Barcelona a través de un modelo de promoción turística, y ha postulado al Govern como líder de las soluciones al conflicto con Ryanair.

Calvet ha explicado que Girona, donde más del 90% del tráfico corresponde a Ryanair, pasó del millón de pasajeros en 2003 a los 5,5 en 2008, lo que atribuye al trabajo de promoción turística y de líneas aéreas impulsado por el Govern.

Ha defendido que las aportaciones de marketing de 2017 desde la Generalitat fueron de 4,1 millones de euros y generaron un impacto de 506 millones, de los cuales 218 fueron a las comarcas de Girona.

Calvet ha explicado que, de 2003 a 2018, la Generalitat ha aportado 37,6 millones de euros a las aerolíneas de Girona en acciones de marketing y publicidad (29,3 a través de Territorio y 8,3 a través de Empresa) y que, junto a las aportaciones de la Diputación de Girona, y de agentes privados, la cuantía suma 66 millones.