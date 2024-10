Damien Leone, director de 'Terrifier': "No hay ningún tema demasiado tabú" pero sí cómo tratarlo

El Festival de Sitges proyecta 'Terrifier 3' en su estreno europeo

SITGES (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El director de la franquicia del payaso Art, Damien Leone, ha presentado en el Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya 2024 'Terrifier 3', un nuevo capítulo de la saga sangrienta, ha asegurado respecto a los límites en sus películas: "No hay ningún tema que sea demasiado tabú para no tratarlo, pero sí la forma de hacerlo. No todos los temas se pueden tratar igual".

En rueda de prensa este sábado tras su premiere europea en sesión nocturna el viernes y preguntado por los límites, ha explicado que en esta tercera parte ha apostado por "forzar los límites, pero solo un poco" para evitar que público no tan habituado al cine de terror se alejara de la saga.

'Terrifier 3', que llegará a los cines españoles el 31 de octubre y se ha proyectado en el Festival de Sitges en una de las sesiones especiales, retoma al payaso Art en su espiral de violencia, muertes grotescas y gore habitual, en la que la pareja de hermanos supervivientes vuelve a enfrentarse al clown con el telón de fondo de la Navidad.

El director ha explicado que la saga ha ido evolucionando del 'slasher' más clásico en la primera película, a la introducción de elementos sobrenaturales en la segunda y a una combinación de ambos en esta tercera en la que ha buscado el "equilibrio" entre las dos vertientes.

Ha admitido que esta tercera parte es la que ha contado con más recursos, lo que se refleja en mayores oportunidades de efectos especiales y que hace que técnicamente sea la mejor, y ha señalado que en esta hay también cameos como el de Tom Savini pero que no quiere que sea una cuestión que se produzca por "una razón de ser".

Leone ha destacado que el personaje de Art ha crecido en popularidad y entusiasmo, como ha dicho se demostró en el pase del viernes, y se ha mostrado convencido de que el universo se puede expandir.

El actor David Howard Thornton, que da vida al personaje de Art, ha asegurado que ha crecido viendo a los grandes comediantes del cine mudo como Charles Chaplin o Buster Keaton, y los ha ido adaptando a su manera de trabajar y expresividad.