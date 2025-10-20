La danesa Normal abrirá su primer centro logístico en España en El Pla de Santa Maria (Tarragona)

Proyecto de la planta de Normal en El Pla de Santa Maria (Tarragona). - LOGICOR

La multinacional cuenta con más de 900 tiendas en nueve países europeos

TARRAGONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa multinacional danesa Normal creará más de 300 puestos de trabajo con la apertura de un centro logístico en El Pla de Santa Maria (Tarragona), el primero en España, en el que invertirá 20 millones de euros en habilitar un espacio de más de 40.000 metros cuadrados.

Con este proyecto, la compañía pretende "reforzar la distribución de sus productos en los establecimientos de España, Portugal y el sur de Francia", informa este lunes la Conselleria de Empresa de la Generalitat en un comunicado.

En la elección de Catalunya como ubicación de su primer centro logístico en el Estado, Normal ha contado con el apoyo de la agencia por la competitividad de la empresa de la Generalitat, Acció.

"La apuesta de Normal por Catalunya demuestra una vez más el atractivo de nuestro país como ubicación estratégica para cualquier multinacional que quiera operar en el sur de Europa tanto por la situación geográfica como por el acceso al talento e infraestructuras de calidad que podemos ofrecer", ha asegurado el conseller Miquel Sàmper.

Por su parte, el Chief Logistics Officer de Normal, Niels Katholm, ha celebrado lo que califica de paso importante en la expansión internacional de la compañía: "El Pla de Santa María ofrece la posición geográfica perfecta para servir a España, Portugal y el sur de Francia de manera eficiente", y ha agradecido el apoyo de socios e instituciones.

El proyecto ha contado también con el apoyo de Logicor, que ofrece el espacio en formato de leasing, y de Cushman & Wakefield, que ha asesorado en la transacción.

Normal, que cuenta con más de 900 tiendas en nueve países europeos, ofrece productos multi marca de cuidado personal, para la piel, el cabello, la higiene dental y el maquillaje.

El nuevo espacio que ocupará el futuro centro logístico incluye 1.500 metros cuadrados de oficinas, así como espacios para el almacenamiento en frío para productos sensibles a la temperatura, entre otras aplicaciones.