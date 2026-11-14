Daniel Gómez Sánchez, experto en Rosalía: "Se puede decir sin miedo que es un genio contemporáneo"

Archivo - La cantante Rosalía durante el Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El musicólogo Daniel Gómez Sánchez ha asegurado que Rosalía, que acaba de ganar 6 de los 7 Latin Grammys a los que estaba nominada (incluidos álbum y canción del año), está demostrando con sus hitos que es de esas artistas de las que solo sale una cada década: "Se puede decir sin miedo que es un genio contemporáneo".

En una entrevista con Europa Press, Gómez Sánchez, que acaba de publicar 'Rosalía. Un universo creador' (Aguilar/Ara Llibres), ha asegurado que la catalana se mide con artistas de la talla de Amy Winehouse, en tanto que "revolucionaria y transformadora", aunque en el libro también la compara a Beyoncé.

El escritor ha destacado que Rosalía está en una fase en la que ha trascendido los debates sobre el mestizaje y la apropiación cultura, y que es prueba de que en el flamenco "pueden convivir lo ortodoxo y lo experimental".

En 'Rosalía. Un universo creador', repasa a través de 33 capítulos --edad que tenía Rosalía al publicar 'Lux'-- no únicamente la carrera musical de la artista, sino también su trayectoria e influencias a nivel personal.

EL ORIGEN DEL LIBRO

Gómez Sánchez, autor de la primera tesis doctoral sobre Rosalía, explica que inicialmente iba a investigar sobre Radiohead, pero cambió de opinión al escuchar a la catalana ensayar para una de sus actuaciones en 2018, durante la época de 'El Mal Querer'.

"Los musicólogos tenemos la responsabilidad de investigar sobre lo que creemos que tiene potencial de cambiar las reglas de la música. Tuve que rehacer el proyecto, pero al final lo aceptaron", ha apuntado.

La tesis tuvo repercusión mediática y le llegaron varias propuestas para escribir un libro, una de las cuales terminó aceptando; tras 2 años más de escritura terminó 'Un universo creador', que los fans llaman, asegura, "la biblia" de Rosalía.

TRAYECTORIA PERSONAL Y PROFESIONAL

Gómez Sánchez subraya la importancia de su psique, su creatividad y su búsqueda continua, así como de sus dotes de liderazgo y su valentía, aunque subraya también el papel de su madre y su hermana, ambas llamadas Pilar: "Para ella, son la diferencia entre tener los pies en la tierra o no tenerlos".

Ella siempre explica la anécdota de que su "epifanía" para dedicarse al flamenco fue escuchar a Camarón sonando desde un coche en un parque de su Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) natal, aunque el musicólogo apunta que, viviendo en la comarca de Baix Llobregat, con toda probabilidad ya lo había escuchado antes.

Aún así, el autor apunta que la formación musical de Rosalía, graduada de la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), es "fundamental" para entender su carrera, al no proceder de un entorno familiar flamenco.

Lo compara, en el libro, con la 'Miseducation' de la que se vanagloriaba Lauryn Hill en su disco homónimo, contrariamente a Rosalía, cuya carrera surge de un contexto reglado.

EL ÉXITO DE 'LUX'

"Después de 'Motomami', Rosalía sentía una necesidad de vaciarse. Tenía una carga interior de la que librarse para ser receptáculo y poder crear. Y luego se llenó mediante la búsqueda espiritual", ha explicado el escritor.

Compara el sonido del álbum, y en particular de 'Berghain', a caminar por los pasillos de un conservatorio: "Escuchas a un tenor, a una flauta, a un violinista; todo se mezcla, pero tiene un sentido. Ella tiene esa capacidad de abstracción, de remezclar y de obtener una fórmula que funciona".

"Lo que menos me importa de 'Lux' es si es comercial o no", añade, y señala que es el disco donde la Rosalía artista y la Rosalía persona están más cerca, y que ha abierto el camino a otros artistas para presentar proyectos mucho más personales ante sus discográficas.

Gómez Sánchez apunta a Amaia, Bad Gyal, Julieta, Judeline, Ángeles Toledano y Guitarricadelafuente como músicos que han citado a la catalana como influencia.

UNA ARTISTA INTERNACIONAL

El autor, aunque admite que Rosalía es la artista de flamenco más internacional y más clamada, pide no olvidar a quienes "abrieron camino": cita a Joaquín Cortés, Niña Pastori o Rosario Flores (incluso a Estopa, aunque sean más rumba) así como a voces con tintes flamencos como las de Alejandro Sanz y Pablo Alborán.

A lo largo de su trayectoria, la cantante ha colaborado con figuras como Ozuna, J Balvin y Bad Bunny, entre otros: Gómez Sánchez ve esa época de colaboraciones como "ejemplo de cómo se sabe posicionar a nivel estratégico", y destaca también el olfato empresarial de la madre de Rosalía, remitiendo una vez más al rol de la familia en su carrera.

LOS PRÓXIMOS PASOS DE ROSALÍA

Según él, la artista está en un punto donde tiene una libertad "tan merecida" donde cualquier próximo paso puede sorprender a los oyentes.

Los "indicadores" apuntan hacia un posible álbum de rock fusión con flamenco: el Gómez Sánchez señala al tema que le dedicó U2, a 'Omega', que sacó con Ralphie Choo, o a la colaboración 'Where is Gone?' con Fontaines D.C.

"Si explorase el rock sería una pasada, pero no nos tenemos que dejar llevar por nuestros propios gustos. Habrá que esperar. Es fascinante que tengamos artistas de la talla de Rosalía y que nos siga sorprendiendo", ha asegurado.