David Verdaguer y Bruna Cusí exploran el impacto de la reproducción asistida en la serie 'In vitro'

Imagen promocional de 'In vitro'. - 3CAT

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Verdaguer y Bruna Cusí protagonizan la serie 'In vitro', coproducida por 3Cat y presentada en el festival Serielizados, y que explora el impacto de la reproducción asistida en las familias y los profesionales.

La ficción equilibra el drama y la comedia con un tono humano e irónico, y es "la primera" que explora los dilemas éticos, emocionales y sociales de la fertilidad en el siglo XXI, informa 3Cat en un comunicado.

Este lunes, el festival de series de Barcelona Serielizados proyecta los 2 primeros capítulos, que también se emiten en TV3 y en la plataforma 3Cat; el resto se podrá ver de dos en dos, cada lunes.

La serie está inspirada en la experiencia personal de su creador y director, Marc Creuhet, y su cocreadora y productora, Alejandra Guimerà.

Además de Cusí y Verdaguer, el reparto cuenta con María Pujalte, Diana Gómez, Alain Hernández, Francesc Ferrer, Peter Vives y Anna Bertran.

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La protagonista es Blanca, una bióloga de 37 años que se incopora como embrióloga en una pequeña clínica de Barcelona donde se enfrentará "a decisiones difíciles, pacientes diversos y un sistema que a menudo prioriza la eficiencia por encima de la empatía".

Héctor, su compañero en el laboratorio, representa la otra cara del proceso: un profesional "brillante pero extremadamente racional, cuyo planteamiento frío y clínico choca con la implicación emocional de Blanca".